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Husiler, esir aldıkları askerlerin görüntüsünü yayımladı

Husiler, Suudi Arabistan topraklarına düzenledikleri operasyonda esir aldıkları Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon askerin görüntülerini yayınladı.

Dünya / 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:45
Husiler, esir aldıkları askerlerin görüntüsünü yayımladı
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Husiler, Suudi Arabistan topraklarında düzenledikleri operasyonda aralarında yüzlerce Suudi'nin bulunduğu binlerce koalisyon askerini esir aldıklarını iddia etmişti. Husilere ait Almasirah televizyon kanalında, koalisyon askerlerinin ve operasyonların görüntüleri yayınlandı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran kentinde yapılan geniş çaplı askeri operasyonda 2 binden fazla koalisyon askerini alıkoyduklarını ve 200'den fazla askeri öldürdüklerini öne sürmüştü. Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını ve yüzlerce zırhlı aracın ele geçirildiğini söylemişti. Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.




Öte yandan, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerine silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak : İHA
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