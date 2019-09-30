Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasının 'Değişim Başlıyor' olduğunu açıkladı. Yeni programda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu. Büyüme hedefleri ise, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak, 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeleri kamuoyu ile paylaştı.



Enflasyonu yüzde 5'in altına çekmenin temel hedef olduğunu belirten Albayrak, 'Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020'u yüzde 8,5 olarak revize ettik. Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6,0, 2022 hedefi yüzde 4,9' dedi. Böylece Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.



BÜYÜME HEDEFLERİ



Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi.



BÜTÇE AÇIĞI



Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.



İŞSİZLİK ORANLARI



Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.



Berat Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:



İkinci yılın başlangıç vuruşunu burada yapıyoruz. 2019-2020 yıllarını dengelenme yılları olarak adlandırdık. Kur saldırısı yaşadığımız, seçim yaşadığımız, küresel ekonominin çalkantıya girdiği dönemde dengelenmemizi başarıyla uyguladık.



Ülkemizin sahip olduğu kurumsal alt yapıya her zaman güvendik. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağına yani rahatlığa ulaşacağına inandık.



Milletimize ve tüm paydaşlarımıza bu sıkıntılı günlerde dik durdukları için teşekkür ediyorum.



Yeni Ekonomi Planı ''Değişim başlıyor'' ana temasıyla geliyor.



Önümüzde yapacak çok ama çok işimiz var.



Kur ataklarıyla birlikte büyük resesyon beklentisine rağmen yılsonunu pozitif büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz.



Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.



Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.



Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.



Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. 2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.



Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük.



Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız.



2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.



2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.



Para ve maliye politikalarında eş güdümü hedefliyoruz.



Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız.



Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak.



Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz.



Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız.



2019'da cari denge/GSYH beklentisi %0,1.



2020 cari denge/GSYH beklentisi -%1,2.



2021 cari denge/GSYH beklentisi -%0,8.



2022 cari denge/GSYH beklentisi %0,0.



İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.



Lojistik master planı hazırlanacak.



Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz.



2019 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,9



2020 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,9



2021 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,5



2022 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %1,5



Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz.



Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.

