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Elektrik fiyatlarına zam geldi

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 14.9 zam yapıldı.

Ekonomi / 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:06
Elektrik fiyatlarına zam geldi

Elektriğe yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı. EPDK'nın bugün 13.00'de gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıktı. Buna göre elektrik fiyatları, konut, ticarethane ve sanayide yüzde 14.90 zamlanacak.

Elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı.

Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 70 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak. Fiyatlar olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıntılar birazdan...


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