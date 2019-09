Devlet Tiyatroları (DT), yarın perdelerini açarak, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tiyatro sezonunun ilk turunda 12 bölgede 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, yarın sanatseverlerin karşısına çıkacak.



Türk edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Gulyabani', tüm zamanların yazarı William Shakespeare'in 'Yanlışlıklar Komedyası', İskender Pala'nın 'Leyla ile Mecnun', öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in 'Keşanlı Ali Destanı', oyun yazarı Ekrem Reşit Rey'in 'Lüküs Hayat', ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht'in 'Küçük Burjuva Düğünü', Adalet Ağaoğlu'nun 'Kozalar', Yılmaz Gruda'nın 'Kasetçiler' adlı eserlerinden uyarlanan birçok yeni oyun, Devlet Tiyatrolarınca ilk turda seyirciler ile buluşturulacak.



Yeni oyunların yanı sıra geçen sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey', Orhan Kemal'in 'Üç Kağıtçı', Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' ve Moliere'in 'Cimri' isimli oyunları da bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.



Ankara sahnelerinde 8 yeni oyun



Yeni sezonda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun Ankara'da seyirciye sunulacak.



Ankara Devlet Tiyatrosu 2019-2020 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile 'merhaba' diyecek.



Yeni oyunlardan, 'Küçük Burjuva Düğünü' Şinasi Sahnesi'nde, 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' ile 'Leyla ile Mecnun' Küçük Tiyatro'da, 'Vatan Yahut Namık Kemal' Oda Tiyatrosu'nda, 'Lüküs Hayat' Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, 'Maskeliler' Stüdyo Sahne'de, 'Gulyabani' Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde ve çocuk oyunu 'Mavi Pullu Balık' Akün Sahnesi'nde Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.



'Lüküs Hayat' ilk kez DT sahnelerinde



Devlet Tiyatroları sahnelerinden ilk kez perde açacak, Murat Atak'ın yönettiği 'Lüküs Hayat', 5 Ekim Cumartesi günü Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.



Ekrem Reşit Rey'in yazdığı oyun, 1930'ların Türkiye'sinde batılılaşma özentisinde olanlarla sıradan insanlar arasında doğan komik durumları anlatacak.



Yazıldığı dönemin izlerini taşıyan Bertolt Brecht'in 'Küçük Burjuva Düğünü', insan psikolojisine, yabancılaşmaya ve çatışmalara dikkat çekerken, içerdiği sessiz sinema ögeleri, dansları ve müzikleriyle seyirciyi eğlendirecek.



Şinasi Sahnesi'nde 4 Ekim Cuma günü prömiyeri yapılacak oyunun rejisörlüğünü Cem Emüler üstleniyor.



Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı ve prömiyeri yine 4 Ekim Cuma günü yapılacak 'Gulyabani' oyununu Volkan Özgömeç yönetiyor.



Oyun, dönemin İstanbul'unu yalın bir şekilde anlatıyor. Oldukça az dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak.



Savaşın ortasındaki Filistin'de parçalanmış bir ailenin mücadelesini ve trajedisini gösteren ve 3 Filistinli erkek kardeşin ihanet ve aldatma üzerine ölüm-kalım mücadelesini anlatan Ilan Hatsor'un yazdığı 'Maskeliler' oyunu Kosovalı yönetmen Nafiz Sami Gürcüali yönetmenliğinde 15 Ekim Salı günü Stüdyo Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.



Ergün Sav'ın yazdığı ve Faruk Günuğur'un yönettiği 'Vatan Yahut Namık Kemal', Güngör Dilmen'in yazdığı ve Sinan Pekinton'un yönettiği 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' ve Haluk Işık'ın yazdığı ve Edip Tümerkan'ın yönettiği çocuk oyunu 'Mavi Pullu Balık' ise Ankara'nın yeni sezondaki diğer iddialı oyunları arasında bulunuyor.



'Vatan Yahut Namık Kemal' 1 Ekim Salı günü, 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' 3 Ekim Perşembe günü ve çocuk oyunu 'Mavi Pullu Balık' ise 15 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.



Necip Fazıl ve İskender Pala Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek



Türk yazarların oyunlarına özel önem veren DT, bu sezon Necip Fazıl ve İskender Pala'nın oyunlarını sahneleyecek.



İskender Pala'nın yazdığı 'Leyla ile Mecnun', Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı aşkı anlatacak. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği oyun, 22 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.



Geçtiğimiz sezon Devlet Tiyatroları tarafından ilk kez tiyatro sahnesine taşınan Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri 'Reis Bey' bu sezon da temsillerine devam edecek.



Oyun, Ankara'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı sahnelerinde de perde açacak. İstanbullu sanatseverlerin yoğun isteği üzerine 'Reis Bey', 18-20 Ekim tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Merkezinde 4 temsil verecek.



Diyarbakır sahnelerinde 6 prömiyer



Yeni sezonda 6 yeni oyunla perde açacak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, yoğun ilgi üzerine açılan iki yeni sahnesi ve 20 oyunla yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.



Komedi, drama ve müzikal oyunları kapsayan geniş bir repertuvar ile Diyarbakır DT, bu yıl 300 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor.



Sezona 3 Ekim'de Orhan Asena Sahnesi'nde 'Amak-ı Hayal' adlı oyunla başlayacak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 'Kozalar', 'Anlaşılmaz Konuşmalar', 'Çocuğum (Bebeğim)', 'Karar' ve çocuk oyunu 'Kostümlü Rüzgar'ın prömiyerini gerçekleştirecek.



4 sahnede 4 yeni oyun



İzmir Devlet Tiyatrosu, 2019-2020 tiyatro sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyun ile seyircisini selamlamaya hazırlanıyor.



Bornova'dan Urla'ya, Karşıyaka'dan Konak'a uzanan sahneleri ve 1063 kişilik kapasitesi ile İzmir seyircisine ulaşacak İzmir DT, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim'de 'Arf Sabiti' adlı oyunla Konak Sahnesi'nde yapacak.



‘'Moira'nın Gece Döngüsü', 'Kanlı Düğün' ve 'Annemin Son Çılgınları'nın da ilk gösterimlerini yapacak İzmir DT, toplamda 20 farklı oyunla sezon boyu perde açacak.



Bölgelerdeki yeni oyunlar



'Kaçış 3: Kıyamete Çağrı', 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye' ve 'İyi Şanslar' isimli oyunların İstanbul'da prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa'da 'Keşanlı Ali Destanı' ve 'Şair-Şiir-Şuur', Adana'da 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi' ve 'Ayrılık', Trabzon'da 'Kuzguncuklu Fazilet', Antalya'da 'Buzlar Çözülmeden', Erzurum'da 'Kayıp El' ve çocuk oyunu 'Çizmeli Kedi', Konya'da 'Kasetçi', Sivas'ta 'Bir Güz Çiçeği Hürriyet', '1919 Şafak' ve çocuk oyunu 'Alice Harikalar Diyarında', Van'da ise 'Yanlışlıklar Komedyası' oyunlarını seyirciyle buluşturacak.



Kaynak : AA

