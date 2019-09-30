Ahmet Hakan Mustafa Balbay'ı canlı yayında azarladı

Ahmet Hakan CNNTürk'te sunduğu programda CHP'li Mustafa Balbay'la çok sert bir tartışma yaşadı.



Ahmet Hakan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na yönelttiği 'Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP aday göstermeyip CHP'yle yan yana gelirse durumunuz ne olur?' sorusuna Mustafa Balbay'ın '50 kez sordunuz anlamadınız mı? Çıkmayacak burdan ekmek.' tepkisini vermesine hayli sinirlendi.



'ÇOK AYIP EDİYORSUNUZ'



Ahmet Hakan, canlı yayında Balbay'ı azarlarken 'Mustafa Bey hakikaten çok teessüf ederim size. Ben gazeteciyim burada merak ediyorum. Beyefendiyi zorlamıyorum netleştirmek istiyorum. Siz tarafsınız. Siz gazeteci değilsiniz ki CHP'lisiniz. İYİ Parti ile CHP arasında hiç bir sorun yok dememi mi istiyorsunuz. Ben böyle bir şey söyleyemem. Banane CHP-HDP- İYİ Parti ister ayrılsın ister ayrılmasın. Benim ne geleceğim var burda. Diyor ki HDP ile CHP arasında bir bağlantı var diyor. Siz buna bir cevap vermiyorsunuz ki. Ben bunu da netleştirmek istiyorum. Bu sizin aranızı mı açmak oluyor. Ama çok ayıp ediyorsunuz. Gazetecilik yaparken şurda. Sormayalım mı? İktidar kanalına laf edilemiyor muhalefete laf edilemiyor. Ne yapacağız biz peki.'dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel