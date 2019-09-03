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Omzuna korkuluk saplandı!

İtfaiye ekiplerince korkuluklardan ayrılan çocuğun omzundaki demir, hastanede çıkarıldı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2019 Salı 19:06
Omzuna korkuluk saplandı!
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Batman'da oturdukları sitenin duvarından atlamak isteyen çocuğun omzuna saplanan demir korkuluk hastanede operasyonla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Emir Turan (13), sitenin duvarından atlarken omzuna demir korkuluk saplandı.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Turan'ın omzundaki demiri korkuluktan ayırdı.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın omzundaki demir parçası, operasyonla çıkarıldı.

Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : AA

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Demir Korkuluk112 Acil Servis


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