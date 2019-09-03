USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Memurların aile yardımı yükseldi

Hakem Kurulu'nun maaş zammı kararıyla memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi de arttı. Oluşacak enflasyon farkının da eklenmesi ile aile yardımı 43,15 lira artışla 338,62 liraya ulaşacak.

Ekonomi / 03 Eylül 2019 Salı 21:38
Memurların aile yardımı yükseldi

2020 ve 2021 yıllarına yönelik Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem zammı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararı ile 2,134'ten 2,273'e yükseldi.

KATSAYI YÜKSELDİ

Bu gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılmasıyla aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek.



AİLE YARDIMI 338,62 LİRAYA ULAŞACAK

Eş için ödenen aile yardımına ayrıca bir artış daha yapılacak. O da yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i geçmesi halinde oluşacak, enflasyon farkı olacak. Yüzde 3,46 olması beklenen enflasyon farkı ile memurun aile yardımı ödeneği 43,15 lira artarak, Ocak 2020'de 338,62 liraya ulaşacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Hakem Kurulu kararına göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Enflasyon FarkıMemurResmi GazeteToplu SözleşmeHakem Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı