Memurların aile yardımı yükseldi

2020 ve 2021 yıllarına yönelik Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem zammı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararı ile 2,134'ten 2,273'e yükseldi.



KATSAYI YÜKSELDİ



Bu gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılmasıyla aile yardımı ödeneği belirleniyor. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak. Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek.







AİLE YARDIMI 338,62 LİRAYA ULAŞACAK



Eş için ödenen aile yardımına ayrıca bir artış daha yapılacak. O da yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i geçmesi halinde oluşacak, enflasyon farkı olacak. Yüzde 3,46 olması beklenen enflasyon farkı ile memurun aile yardımı ödeneği 43,15 lira artarak, Ocak 2020'de 338,62 liraya ulaşacak.



MEMUR ZAMMI NE KADAR?



Hakem Kurulu kararına göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.