Köstebek çıktı! Milyarlık yatırımda...

Gaziosmanpaşa'daki Evrim Tıp Merkezi'nin resmi ve gayri resmi ortakları arasında başlayan kavganın boyutu giderek büyüyor. Sabah'ın haberine göre Arap yatırımcılarla birlikte bu tıp merkezinin ruhsatı kullanılarak 250 milyon dolara (1 milyar 453 milyon TL) inşa edilmesi planlanan hastane yatırımının ardından ortaya çıkan skandal ilk kez temmuzda gündeme taşındı.



İddiaya göre merkezin resmi ortakları olan doktarlar, gayri resmi ortaklar Kerim Gündoğdu ile Atilla Yüzgen'i devreden çıkarmak için türlü planlar yaptı, ikiliden 'hisse arttırma' bahanesiyle aldıkları parayı da vermedi. Şikayete takipsizlik kararı vermesi için savcıya 600 bin lira ödendi, savcı ve merkezin ortaklarından kadın doktor G.B.'nin cinsel içerikli videosu da savcıya şantaj yapmak için gizlice kayda alındı.



Öte yandan ihbarcı Atilla Yüzgen, SGK'nın 10 milyon lira dolandırılarak paranın FETÖ'ye aktarıldığını 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce, 27 Nisan'da ilgili bakanlıklara bildirdi.



Yüzgen resmi ortaklar olan doktorlar hakkında FETÖ ihbarında da bulundu. Doktor Sami Bayrak, emekli polis Hüseyin Evren, mimar Tamer Karaca ve doktor Ümit Gümüşel'in ByLock numaralarını da delil olarak sundu.



Tıp merkezi üzerinden Bank Asya aracılığıyla örgüte aktarılan himmet, Karaca'nın FETÖ ile irtibatı ve FETÖ abileriyle Kenya seyahati, doktorların firari Zekeriya Öz ile bağlantısı gibi onlarca delil niteliğindeki belgeyi kapsayan 3 bin 600 sayfalık dosya savcıya teslim edildi.



DELİLLERİ YAKTILAR



Yüzgen'e ulaşan Mali Şube'den Adnan isimli komiser yardımcısı, ByLock numaralarını aldığı doktorları arayıp cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalarını imha etmelirin istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı doktorlar hakkında FETÖ'den soruşturma başlattı, yurt dışı yasağı koydu. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen soruşturma savcısı hiçbir şüphelinin ifadesini bile almadan 10 Ocak'ta 'şüphelilerin aleyhlerine bir evrak bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.



Bu süreçte bir başka skandal da takipsizlik kararının taraflara tebliğ edilmesi aşamasında yaşandı. Yüzgen'e gönderilmesi gereken evrak, soruşturmada adı geçen firari savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'daki dostu Enis Günay'ın adresine gitti. Yüzgen bu nedenle itiraz süresini kaçırdı. Yüzgen, Evrim Tıp Merkezi'nde SGK'nın 10 milyon TL zarara uğratıldığını gösteren dosyanın da kaybolduğunu ileri sürdü.

