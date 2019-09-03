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Korkunç cinayette yürek burkan detaylar ortaya çıktı

Batman’da otogarda yaşanan ve görüntüleri infial yaratan cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı. 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ, ‘kan parası’ ödeyemediği için öldürüldü. Baba Nuri Yüksekbağ “100 bin lira kan parası istediler. Gücüm yoktu ödemeye, oğlumu kurtarmak için Kütahya’da çalışıyordum. Beklemediler, öldürdüler” dedi.

3. Sayfa / 03 Eylül 2019 Salı 10:22
Korkunç cinayette yürek burkan detaylar ortaya çıktı

Batman'da geçtiğimiz hafta işlenen ‘kan davası' cinayetinin arka planından acı bir detay daha çıktı. Öldürülen Suat Yüksekbağ'ın babası Nuri Yüksekbağ'ın anlatıklarına göre oğlu kendisinden istenen ‘kan parası' ödenemediği için öldürüldü.

Yüksekbağ şunları anlattı:

'BUNLAR İNSAN DEĞİL'

“Geçen yıl büyük oğlumun karıştığı olaydan dolayı benden 100 bin lira istediler. Oğlumun o olayı yapıp yapmadığı da belli değil. 5-6 kişi var olay yerinde. Geçen sene olay olduğunda orada oğlumun dayısı D.Y. de vardı. D.Y. 9 yaşında. Olaydan onu ve ailesini de sorumlu tutarak 50 bin lira kan parası da onlardan istemişler. Kayınpederim 50 bin lira ödedi. Onların kan davası kapandı. Ben ödeyemedim. Benim davam devam etti. ‘Bekleyin, çalışıp öderim' dedim. ‘Evimi, arsamı satarım' dedim. Kütahya'da mevsimlik işçi olarak çalışıyordum. Oğlumun parasını ödeyip kurtarmak için. Ama beklemediler, öldürdüler. Zaten insan değiller. Onlara insan denmez. Oğlum benim yanıma gelecekti çalışmaya. Siirt'e bilet bulamamış, Batman'a gelmiş.” Nuri Yüksekbağ, olay yerindeki yaralıya kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen zanlılara yeterince etkili müdahale etmedikleri için açığa alınan polis memurlarıyla ilgili de “Onlardan davacı olacağım. Belki görevlerini iyi yapsalardı, oğlumun sonu böyle olmayacaktı” dedi.

ABİNİN DAVASI SÜRÜYOR

Kan davasının bahanesi olan geçen yılki cinayetin Batman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasına göre Suat Yüksekbağ'ın abisi Faruk Yüksekbağ (23) ile arkadaşları Ozan ve Nurullah Ketir, büfeden bir şeyler alırken paraları yetmeyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Faruk Yüksekbağ darp edildi. Bıçağını çıkararak karşı taraftakilere yöneldi. Ozan Ketir bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Faruk Yüksekbağ hakkında “haksız tahrik altında adam öldürmek” suçundan açılan dava devam ediyor. Kaynak : Hürriyet

PolisMevsimlik İşçiKan Davası


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