Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. isimli kız çocuğu, evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.'nin annesi mahalleliden yardım istedi.







S.D.'yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü. Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.



S.D.'yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğutarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra damerkezine götürüldü. Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığaetti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarakPolis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

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