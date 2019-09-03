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Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Erzurum’da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2019 Salı 20:04
Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
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Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. isimli kız çocuğu, evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.'nin annesi mahalleliden yardım istedi.




S.D.'yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü. Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Kaynak : İHA
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