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Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Kawa Garzan' kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

Güncel / 03 Eylül 2019 Salı 09:43
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu 'Kawa Garzan' kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi. Kaynak : AA

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KandilIrakTürkiyeMilli İstihbarat TeşkilatıKırmızı Bülten


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