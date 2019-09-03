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Kapalı Maraş için sıraya girdiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin tek taraflı olarak Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatması, yatırımcıların gözünü bölgeye yöneltti.

Dünya / 03 Eylül 2019 Salı 21:19
Kapalı Maraş için sıraya girdiler

Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974'ten önce Kapalı Maraş'ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Rumların 'sözde' Kapalı Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş'ın Kıbrıs sorunu konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterejk, 'Rumlar mallarını satmamalı' açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk tarafı, Kapalı Maraş'ta mülkü olan Rumların, mülklerini almak için geri dönebileceğini veya satışını yapabileceğini açıklamıştı.

Rum medyasının geniş şekilde yer verdiği haberlere göre; Kapalı Maraş'ın açılması yönünde atılan adımlar, Güney Kıbrıs'ta rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Rumların sözde 'Kapalı Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, Maraş ile ilgili toplantı yaptı. Yoannu, Maraş konusunu AB'nin gündemine taşıyacaklarını belirterek, 'Brüksel'e giderek bir takım görüşmeler yapacağız' dedi.



BM'YE ŞİKAYET EDECEKLER

1974'ten önce Maraş'ta mülkleri olanlara çağrı yapan Yoannu, 'Maraş kökenli vatandaşlarımız dikkatli olmalılar. Yabancı şirketler ile sermayelere mallarını satmamalılar” uyarısı yaptı. Rum göçmenlerin zorluk çekmemesi için Rum yönetiminin de yardımcı olması gerektiğini ifade eden Yoannu, 'Maraş'ta verilecek mücadele Kıbrıs konusu açısından da önemli' diye konuştu.

Sözde Maraş Belediye Meclisi Üyesi Nikos Karullas de, Rus ve Çinli yatırımcıların Maraş'ta malı bulunan Rumlara yanaştıklarını açıkladı. Karullas, Rumların mallarını satın almaya çalışan bu şirketlerin, Türk veya Kıbrıslı Türk şirketlerle bağlantısının olabileceğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'e, hukukçular ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla birlikte Maraş'taki Türk faaliyetleriyle ilgili BM'ye başvuru yapılması olasılığını araştırması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

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