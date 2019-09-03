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Film gibi kovalamaca kamerada!

Narkotik polislerince takip edildiğini anlayınca seyir halindeki otomobilden atlayan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı Şüphelinin araçtan atlama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

3. Sayfa / 03 Eylül 2019 Salı 20:44
Film gibi kovalamaca kamerada!
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ö.D. ve C.S'nin bulunduğu araç takibe alındı.

Takip sırasında Şafak Mahallesi'nde araçtan atlayarak elindeki poşetle birlikte kaçmaya başlayan C.S. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Ekipler, otomobilden atlayan C.S ile sürücü Ö.D'yi gözaltına aldı.

Narkotik polislerince yakalanan şüphelinin yanındaki poşette ve araçlarında yapılan aramada, 981 uyuşturucu hap, 1 kilo 365 gram skunk, pompalı av tüfeği ve kurusıkı tabancayla, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, şüphelilerle polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, takip edildiğini fark ederek seyir halindeki hızlı giden otomobilden şüphelinin atlaması ve yerde yuvarlandıktan sonra elindeki poşetle kaçmaya başlaması yer aldı.

Zanlının, kovalamaca sonunda yakalanarak götürülmesi de kayıtlara yansıdı.

Kaynak : AA

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