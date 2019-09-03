Ergenekon davasında gerekçeli karar

Yeniden görülen Ergenekon davasında sanıkların tümünün örgüt üyeliğinden beraatine karar veren İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 739 sayfalık gerekçesini açıkladı.



Danıştay baskını ve Cumhuriyet gazetesi saldırılarının failleri Alparslan Arslan, gizli tanık Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır ise "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılmıştı.



Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Gerekçeli kararda bu sanıkların diğerleriyle ilişkinin belirlenemediği ifade edildi.



Ergenekon davasına bakan hakim ve savcıların FETÖ üyeliğinden yargılandığının altı çizildi.



Gerekçede, "Ergenekon adı altında bir terör örgütünün varlığına hükmedilemedi" denildi.



2007 yılında Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarıyla başlayan Ergenekon davasında 235 sanık yargılanmıştı.