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14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü

ABD’de 14 yaşındaki bir çocuk, ailesindeki 5 kişiyi silahla öldürdü.

Dünya / 03 Eylül 2019 Salı 16:24
14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü

Feci olay ülkenin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde Elkmont kasabasında meydana geldi.

Polis, 14 yaşındaki bir çocuğun dün gece, ailesine ateş açtığını, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin 14 yaşındaki çocuğun babası, üvey annesi ve 3 kardeşi olduğunu bildirdi.

Çocuk ailesini katlettiğini polislere itiraf etti.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu. Kaynak : Hürriyet

İtirafAlabama


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