14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü

Feci olay ülkenin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde Elkmont kasabasında meydana geldi.



Polis, 14 yaşındaki bir çocuğun dün gece, ailesine ateş açtığını, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yetkililer hayatını kaybedenlerin 14 yaşındaki çocuğun babası, üvey annesi ve 3 kardeşi olduğunu bildirdi.



Çocuk ailesini katlettiğini polislere itiraf etti.



Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu. Kaynak : Hürriyet