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Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA, düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı’nın 2 adet F-16 tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Güncel / 29 Eylül 2019 Pazar 19:02
Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA, düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk hava sahasını 6 kez ihlal etti. Yapılan koordinatlar sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu.”





Kaynak : İHA

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F-16JandarmaFırat Kalkanı


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