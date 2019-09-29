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Terör örgütüne bir darbe daha

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 29 Eylül 2019 Pazar 21:29
Terör örgütüne bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

İçişleri BakanlığıJandarma


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