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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Güncel / 29 Eylül 2019 Pazar 01:58
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Kaynak : AA

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İl Jandarma Komutanlığı


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