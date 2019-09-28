USD (Alış - Satış) : 5,66 - 5,67 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

Kırmızıda geçti Reklam panosuna uçtu!

Diyarbakır’da özel bir otomobil, kırmızı ışıkta geçerek önce yeşil ışıkta geçen araca çarptı, ardından reklam tabelasına uçtu. Yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:52
Kırmızıda geçti Reklam panosuna uçtu!

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Ayşegül Zarakoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız yapan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 VT 5697 plakalı otomobil, yeşil ışıkta geçen ve aniden önüne çıkan 21 FH 050 plakalı otomobile çarparak orta refüjde bulunan reklam panosuna uçarak durdu.

Yaşanan trafik kazasından kırmızı ışıkta geçen otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyetini aldıktan sonra inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan her iki otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisAşırı HızPolis EkipleriSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı