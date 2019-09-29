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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan 10 ülkeden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4’üncü gemisi TCG Kınalıada’nın hizmete giriş töreninde konuştu.

Siyaset / 29 Eylül 2019 Pazar 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan 10 ülkeden biri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 'Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

'Gemilerde her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkartmakta kararlıyız'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere değinen Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır. Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır." diye konuştu.

CumhurbaşkanıKınalıadaRecep Tayyip Erdoğan


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