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Terör operasyonlarında 6 terörist öldürüldü

TSK'nın yürüttüğü terör operasyonlarında Mardin'de 2, Siirt'te 4 terörist öldürüldü.

Güncel / 28 Eylül 2019 Cumartesi 01:00
Terör operasyonlarında 6 terörist öldürüldü

TSK'nı iç güvenlik kapsamında yürüttüğü terör operasyonları devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Mardin'de 2, Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MARDİN'DE JÖH OPERASYONU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince Mardin Derik kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

SİİRT'TE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarmaİl Jandarma Komutanlığı


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