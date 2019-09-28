Terör operasyonlarında 6 terörist öldürüldü

TSK'nın yürüttüğü terör operasyonlarında Mardin'de 2, Siirt'te 4 terörist öldürüldü.
TSK'nı iç güvenlik kapsamında yürüttüğü terör operasyonları devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Mardin'de 2, Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MARDİN'DE JÖH OPERASYONU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince Mardin Derik kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
SİİRT'TE HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.