Terör operasyonlarında 6 terörist öldürüldü

TSK'nı iç güvenlik kapsamında yürüttüğü terör operasyonları devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Mardin'de 2, Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi.



MARDİN'DE JÖH OPERASYONU



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince Mardin Derik kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



SİİRT'TE HAVA DESTEKLİ OPERASYON



Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

