Sedat Peker’in Ataşehir’de katıldığı açılışta izdiham yaşandı

Dün akşam saat 20.00 sularında Sedat Peker Ataşehir'de hizmete sunulan bir mekanın açılışını yaptı. Peker açılış alanına geldiği sırada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Peker'in bizzat kalabalığa seslenerek yaptığı uyarılara rağmen kalabalık bir anda yola taştı. Trafik kilitlenince Peker bizzat sevenlerinden yolu açmalarını istedi. Yüzlerce meşale yakan Peker fanatikleri akşam karanlığını adeta güne çevirdi.



'VATAN FEDAİLERİNİN ARASINDA GÖZLE GÖRÜLMEYEN BAĞLAR VARDIR!'



Peker açılış sırasında yaptığı konuşmasında, ‘'Yüce Allah dostlarını asla dostsuz bırakmaz öğretisini adeta doğrularcasına davetim üzerine buraya gelen onbinlerce kardeşime sonsuz teşekkür ederim. Arkamızda parti desteği, basın desteği olmayabilir ancak şükürler olsunki Yüce Allah var. Bu davaya gönül vermiş olan tüm vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen ordular vardır. Bu dava fedailerinin arasındaki dostluk akdi henüz bizler ruhlar alemindeyken Uhud'da, Hira'da, Ergenekon'da yapılmıştır.'' ifadelerini kullandı.



Sedat Peker gördüğü yoğun ilgi için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:



Kıymetli dostlarım, “YÜCE ALLAH DOSTLARINI ASLA DOSTSUZ BIRAKMAZ” öğretisini adeta doğrularcasına Ataşehir'deki mekanın açılışına şahsımın daveti üzerine iştirak eden on binlerce kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum.



Arkamızda parti desteği, basın desteği olmayabilir ancak şükürler olsun ki

YÜCE ALLAH'IMIZ var!



Bu davaya gönül vermiş olan tüm vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır. Bu dava fedailerinin arasındaki 'dostluk akdi' henüz bizler ruhlar alemindeyken Uhud'da, Hira'da, Ergenekon'da yapılmıştır.



BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER

