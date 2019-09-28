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Nagehan Alçı ve Ersan Şen birbirine girdi

Hukukçu Ersan Şen ile Gazeteci Nagehan Alçı arasında canlı yayında birbirine girdi.

Televizyon / 28 Eylül 2019 Cumartesi 01:14
Nagehan Alçı ve Ersan Şen birbirine girdi
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Habertük kanalında yayınlanan Enine Boyuna programında Gazeteci Nagehan Alçı ile Hukukçu Ersan Şen arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.

STÜDYOYU TERK ETMEK İSTEDİ

Hukukçu Ersan Şen'in 'Sığınmacıları güvenli bölgeye göndereceksin' sözlerine Nagehan Alçı'dan eleştiri gelirken, Alçı sığınmacıların geri gönderilemeyeceğini savundu.

İkili arasında tartışma bir anda hararetlenirken, sözünün kesilmesine tepki gösteren Ersan Şen stüdyo terk etmek istedi.

REKLAMA GİTMEK ZORUNDA KALDI

Programın modaretörü Hülya Hökenek araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. 


Tüm çabalarına rağmen ikili sakinleşmeyince Hökenek reklama gitmek zorunda kaldı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ersan ŞenNagehan AlçıEnine Boyuna


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