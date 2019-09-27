Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Kavga nedeniyle hastaneye gelen Nihat Y. ve Burak B. hastane polisi ile tartıştı. Amatör bir kamera tarafından çekilen o anlarda şahısların polislerin üzerine yürüdüğü ve elini kolunu sallayarak hastaneden çıktığı görüldü.



Kameraya yansımayan görüntülerde ise şahıslar hastane dışında bekleyen ekipler tarafından gözaltına alınarak nezarethaneye koyuldu. Polise mukavemet ve kavgadan dolayı haklarında işlem yapılan Nihat Y. ve Burak B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.





















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