USD (Alış - Satış) : 5,66 - 5,67 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı

Balıkesir’de karıştıkları bir kavga sonrası gittikleri hastanede polis ile tartıştıkları görüntüleri sosyal medyada yayılan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 27 Eylül 2019 Cuma 19:29
Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
Video için tıklayın

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Kavga nedeniyle hastaneye gelen Nihat Y. ve Burak B. hastane polisi ile tartıştı. Amatör bir kamera tarafından çekilen o anlarda şahısların polislerin üzerine yürüdüğü ve elini kolunu sallayarak hastaneden çıktığı görüldü.

Kameraya yansımayan görüntülerde ise şahıslar hastane dışında bekleyen ekipler tarafından gözaltına alınarak nezarethaneye koyuldu. Polise mukavemet ve kavgadan dolayı haklarında işlem yapılan Nihat Y. ve Burak B. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.







 
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KameraAtatürkHastaneAmatör


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı