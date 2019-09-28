Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Yenimahalle şubesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle Genel Başkan Hilmi Yaman'ın da katkıları ile vatandaşlara aşure ikram edildi.



AHİD üyeleri, yöneticileri, şube başkanları ve diğer ilçe şubelerin de katılım sağladığı aşure dağıtımına çok sayıda vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından aşure dağıtımı başladı.



Genel Başkan Hilmi Yaman böyle geniş çaplı bir organizasyon yapan AHİD Yenimahalle Şube başkanı Sefa Bayrak ve yönetimine teşekkür etti.



Aşure programı daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.

























