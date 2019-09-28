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AHİD Yenimahalle şubesi vatandaşlara aşure dağıttı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Yenimahalle Şube Başkanlığı geleneksel aşure etkinliği gerçekleştirdi.

Güncel / 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:06
AHİD Yenimahalle şubesi vatandaşlara aşure dağıttı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Yenimahalle şubesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle Genel Başkan Hilmi Yaman'ın da katkıları ile vatandaşlara aşure ikram edildi.

AHİD üyeleri, yöneticileri, şube başkanları ve diğer ilçe şubelerin de katılım sağladığı aşure dağıtımına çok sayıda vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından aşure dağıtımı başladı.

Genel Başkan Hilmi Yaman böyle geniş çaplı bir organizasyon yapan AHİD Yenimahalle Şube başkanı Sefa Bayrak ve yönetimine teşekkür etti.

Aşure programı daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.












Hilmi YamanAşure GünüMuharrem AyıHatıra Fotoğrafı


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