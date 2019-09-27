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Trump: İran'a 'hayır' dedim

ABD Başkanı Donald Trump: 'İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim'

Dünya / 27 Eylül 2019 Cuma 17:36
Trump: İran'a 'hayır' dedim

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim.' açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 'ABD'liler AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi.' açıklamasına Trump, resmi Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, 'İran, bizimle görüşmek için kendilerine yönelik yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben de tabii ki hayır dedim.' ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

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