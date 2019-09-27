Şehit Uzman Onbaşı Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.
Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden askeri helikopterle ilçedeki stadyuma getirilen şehidin cenazesi, oradan da kara yoluyla Salur köyündeki babaevine götürüldü.
Evin önünde 'helallik' alınmasının ardından Ceylan'ın cenazesi köy meydanına getirildi.
Bu sırada şehidin annesi Hacer ile babası Metin Ceylan, tabuta dokunarak gözyaşı döktü.