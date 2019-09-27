Şehit Uzman Onbaşı Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden askeri helikopterle ilçedeki stadyuma getirilen şehidin cenazesi, oradan da kara yoluyla Salur köyündeki babaevine götürüldü.



Evin önünde 'helallik' alınmasının ardından Ceylan'ın cenazesi köy meydanına getirildi.



Bu sırada şehidin annesi Hacer ile babası Metin Ceylan, tabuta dokunarak gözyaşı döktü.











Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.



Törene katılan vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganı attı.



Ceylan'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.



Şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Haluk Şimşek, AK Parti Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Kamuran Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınannamazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.Törene katılan vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganı attı.Ceylan'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.Şehidintörenine ailesi, yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIerAhmet Koca, Isparta Vali Vekili Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel ile İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur,Şükrü Başdeğirmen, İlAlbay Ünsal Ağaoğlu, İlVekili Kamuran Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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