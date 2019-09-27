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Sedat Hasan Karacaoğlu'nun cezası belli oldu!

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 27 Eylül 2019 Cuma 13:39
Sedat Hasan Karacaoğlu'nun cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MİT gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.

Yurt DışıTerör ÖrgütüTürkiyeMoldova


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