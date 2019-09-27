Ruhani: ABD görüşme karşılığında yaptırımları kaldırmayı teklif etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik bütünyaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini belirtti.



Ruhani New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Tahran'a döndükten sonra kendi resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada "Almanya başbakanı, İngiltere başbakanı ve Fransa cumhurbaşkanı New York'taydı ve hepsi bu görüşmenin gerçekleşmesi için ısrar etti. Ve Amerika yaptırımları kaldıracağını söyledi. Hangi yaptırımların kaldırılacağı görüşülüyordu ve tüm yaptırımların kaldırılacağını açıkça söylediler" dedi.



Ruhani "Bu kabul edilebilir şekilde değildi, (şu anki) yaptırım atmosferinde, yaptırımlar ve azami baskı politikasının zehirleyici atmosferi hüküm sürüyorken 5+1 formatında Amerikalılarla görüşmek istesek bile müzakerelerin nasıl sonuçlanacağını kimse tahmin edemez" dedi.