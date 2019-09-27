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Öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 Yaralı

Trabzon’un Of ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 27 Eylül 2019 Cuma 08:47
Öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 Yaralı
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Alınan bilgiye göre, Of-Çaykara karayolu Taşhan mahallesi kavşağında Bölümlü mahallesinden Of Anadolu Lisesi’ne öğrenci taşıyan Ahmet Çelik Sümer yönetimindeki öğrenci servisi ile Ahmet Yıldırım yönetimindeki pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Yıldırım ağır şekilde yaralanırken, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis sürücüsü Ahmet Çelik Sümer ise ayakta tedavi edildi. Öğrenci servisinde bulunan 2 öğrenci ise kaza sonrası büyük şok yaşarken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kaynak : İHA

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Tıp FakültesiÖğrenci ServisiAhmet YıldırımAhmet Çelik


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