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Kremlin'den Washington'a telefon ayarı

Kremlin, Washington’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarının yayınlanmamasını umduklarını açıkladı.

Dünya / 27 Eylül 2019 Cuma 14:00
Kremlin'den Washington'a telefon ayarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasının yankıları sürerken Kremlin'den Washington'a uyarı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Putin ve Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yayınlamamasını umduklarını aktardı.

Haftalık basın toplantısı esnasında Trump-Zelenskiy konuşması hakkındaki görüşleri sorulan Peskov, bu tür konuşmaların detaylarının yayınlanmasının diplomatik bir uygulama olmadığını belirtti.

Kaynak : İHA

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