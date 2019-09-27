Kremlin'den Washington'a telefon ayarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasının yankıları sürerken Kremlin'den Washington'a uyarı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Putin ve Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ayrıntılarını yayınlamamasını umduklarını aktardı.



Haftalık basın toplantısı esnasında Trump-Zelenskiy konuşması hakkındaki görüşleri sorulan Peskov, bu tür konuşmaların detaylarının yayınlanmasının diplomatik bir uygulama olmadığını belirtti.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.