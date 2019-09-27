Karamollaoğlu genel başkanlığı bırakıyor mu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin kasım ayında yapacağı kongre öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, 'Başka aday çıksa da devretsem diyorum aslında… Artık bizim yaşımız kemale erdi.' ifadelerini kullandı.







'ARTIK YAŞIMIZ KEMALE ERDİ'



Karamollaoğlu konuyla ilgili olarak, 'Başka aday çıksa da devretsem aslında diyorum aslında… Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor' ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin olarak da, 'Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz.' dedi.