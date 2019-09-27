Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.



PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kaynak : AA

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