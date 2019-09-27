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İstanbul Valiliğinden 'davet' açıklaması

İstanbul Valiliği: 'Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'.

Güncel / 27 Eylül 2019 Cuma 16:15
İstanbul Valiliğinden 'davet' açıklaması

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına davet edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Kaynak : AA

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