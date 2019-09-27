İstanbul'da 9 ilçede 14 okul tatil edildi

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir."



İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.



MARMARA EREĞLİSİ'NDE EĞİTİME 1 GÜN ARA



Dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün için eğitime ara verildi.



Marmara Ereğlisi'nde eğitime bugün için ara verilmesi kararı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alırken, velilere de cep telefonu mesajıyla duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.



1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR İSE ŞÖYLE:



Sultangazi



İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu



Gaziosmanpaşa



Vefa Poyraz Anadolu Lisesi



Bahçelievler



Rehberlik ve Araştırma Merkezi



Yenibosna Ortaokulu



Büyükçekmece



Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu



Silivri



Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu



Arnavutköy



Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu



Küçükçekmece



Tahsin Banguoğlu İlkokulu



Nergiz Anaokulu



Atatürk Kız MTAL



Kanarya Ortaokulu



Maltepe



Halit Armay Anadolu Lisesi



Çatalca



Arif Nihat Asya MTAL



Kaynak : İHA

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