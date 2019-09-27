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İncirlik Üssü'nde çalışan mühendisin telefonunda ByLock çıktı

Adana’da İncirlik Üssü’nde pist ve bina inşaat bakım-onarımda çalışan mühendis, cep telefonunda FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması ByLock bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

3. Sayfa / 27 Eylül 2019 Cuma 10:07
İncirlik Üssü'nde çalışan mühendisin telefonunda ByLock çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmada, İncirlik Üssü’nde pist ve bina inşaat bakım-onarım bölümünde çalışan mühendis Abdulcabbar G.’nin (35) telefonunda terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması Bylock’un kurulu olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine polis, İncirlik Üssü’ne giderek zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete getirilen ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak : İHA

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PolisİncirlikTerör ÖrgütüAdana Emniyet MüdürlüğüKimya


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