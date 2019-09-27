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İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

Güncel / 27 Eylül 2019 Cuma 13:33
İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu. Kaynak : AA

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F-16Milli Savunma BakanlığıTwitterHava KuvvetleriSuriye


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