İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu. Kaynak : AA

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