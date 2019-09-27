Başsavcılık'tan '31 Mart seçimi' ile ilgili önemli karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Yerel Seçimlerinde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 10’u İlçe Seçim Kurulu Müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
stanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesine neden olan iddialarla ilgili soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı.
Yerel seçimlerde, 11 ilçede kanuna aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiasına yönelik YSK’nın yaptığı suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Seçim Kurulu müdürleri ve kurul bünyesinde görevli olan seçim personellerinin aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.