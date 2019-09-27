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Sıcak Haber : Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama!..

'AFAD'a gelen hasar ihbar sayısı 473'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,depremin ardından AFAD’a gelen hasarlı bina ihbarının 473 olduğunu açıkladı. 34 vatandaşın çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını belirten Oktay, 10 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Güncel / 27 Eylül 2019 Cuma 11:01
'AFAD'a gelen hasar ihbar sayısı 473'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, deprem bilançosuyla ilgili bilgi verdi.

AFAD'ın 556 personeli ile hasar tespit başta olmak üzere barınma ve gıda ihtiyaçları gibi konularda çalışmalarına devam ettiğini belirten Oktay, 'Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarımızın tamamı ilgili birimlerimiz tarafından incelemeleri yapılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Çoğunluğu basit ölçekte çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Çevre Bakanlığımız çalışma grubumuz hasarlı binaların tamamını incelemeye almıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da eğitim ve öğretimin devam ettiğini vurgulayan Oktay, “14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. 14 okul bugün tatil ilan edilmiştir. 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilmesini gerektirecek bir bulguya rastlanmamıştır” şeklinde konuştu.

Depremde yaralanan vatandaşların durumu ile ilgili de bilgi veren Oktay, “Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşımız ilgini kurumlarımız tarafından tüm vatandaşlarım misafir edilmektedir. Deprem ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumda” diye konuştu.

Oktay, ana depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde olan 188 artçı depremin yaşandığını da açıkladı.

Kaynak : İHA

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