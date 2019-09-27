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2019 YDS sonuçları açıklandı

2019 YDS sonuçları açıklandı.Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden YDS sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Eğitim / 27 Eylül 2019 Cuma 16:33
2019 YDS sonuçları açıklandı

YDS sınav sonuçları, ÖSYM'nin giriş sayfasında yayınlandı.

ÖSYM'den resmi açıklama geldi. Yüksek lisans programları, doçent, doktora ve sanat alanında master yapmak isteyenlerin girdiği YDS sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Eylül'de 5 dilde uygulanan 2019-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

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