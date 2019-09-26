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Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama geldi!

Türk Telekom ve Turkcell, mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama yaptı. İki kurum da kesintinin yoğunluk kaynaklı olduğunu, 4.5G ve fiber altyapısının kesintisiz hizmet yaptığını kaybetti.

Teknoloji / 26 Eylül 2019 Perşembe 20:41
Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama geldi!

Bugün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısı ile ilgili Turkcell ve Türk Telekom sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

'HİZMET DIŞI KALAN SAHAMIZ YOK'

Turkcell'den yapılan açıklamada 'Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun' ifadeleri kullanıldı.




'YOĞUNLUK KAYNAKLI KESİNTİ'

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada ise, 'Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz' ifadelerine yer verildi.



İNTERNET VE SMS HİZMETİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte.

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