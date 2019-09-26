USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,27

Taksi şoföründen alkışlanacak hareket

İzmir’de taksicilik yapan Sertan Altu, taksisinde unutulan döviz dolu çantayı Nijeryalı turistlere teslim etti. Bir diğer olay da ise ABD’li turiste takside düşürdüğü cüzdanı kısa sürede ulaştırıldı.

3. Sayfa / 26 Eylül 2019 Perşembe 11:07
Taksi şoföründen alkışlanacak hareket

İzmirli Taksici Sertan Altu’nun aracına Karşıyaka’da özel bir hastaneden Nijeryalı iki turist bindi. Turistler, inecekleri yere geldiğinde içerisinde yüklü miktarda döviz ve pasaportlar bulunan çantayı takside unuttu. Olayın ardından taksisinde çantayı gören Altu, turistleri aracına aldığı hastaneye gitti. Turistlerin hastanede tedavi gören bir Nijeryalı’yı ziyaret ettiğini öğrenen taksici Altu, önce hastaya, ardından turistlere ulaştı. Daha sonra turistlerle buluşan Sertan Altu, çantayı teslim etti. Çantalarına kavuşan Nijeryalılar, “Paralarımızı ve pasaportlarımızı kısa sürede geri aldık. Ne yapacağımızı bilemediğimiz anda büyük mutluluk yaşadık” sözleriyle teşekkür etti.

ABD’Lİ TURİST, TAKSİDE DÜŞÜRDÜĞÜ CÜZDANINI TESLİM ALDI

Benzer bir sevinci de ABD’li Luke Waite yaşadı. Takside cüzdanını düşüren Waite, indiği Bornova Uğur Taksi durağından yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle araç tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından ABD’li turiste verildi.

Paralarına, kimlik ve kredi kartlarına ulaşan Luke Waite, “Ne kadar teşekkür etsem az” dedi.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, iki taksiciyi de kutladı. Anık, taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaları sahiplerine iade edebilmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getirerek, “Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahibiz. Hem şoför arkadaşlarımız hem de Odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

DedektifEsnaf Odası BaşkanıEsnaf OdasıCüzdan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı