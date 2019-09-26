Sirkeci'de depremden kaçış kamerada

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer alıyor.



(Sevban Sevkal - Alper Suat Tutaşı/İHA) Kaynak : İHA

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