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Sirkeci'de depremden kaçış kamerada

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda vatandaşların kaçış anları kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 26 Eylül 2019 Perşembe 16:21
Sirkeci'de depremden kaçış kamerada
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Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer alıyor.

(Sevban Sevkal - Alper Suat Tutaşı/İHA) Kaynak : İHA

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