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Osman Gökçek: Bir operasyon yapılmak isteniyor

CHP ve İYİ Partili isimlerin IMF'yle olan görüşmesine tepki gösteren Osman Gökçek "Sanki Türkiye için başka ajandası olan insanlar var. Başka bir operasyon daha yapılmak isteniyor" dedi.

Güncel / 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:41
Osman Gökçek: Bir operasyon yapılmak isteniyor
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Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.

Son günlerde büyük tepki çeken IMF-CHP- İYİ Parti görüşmesine değinen Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajı hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin IMF'ye karşı gibi gözükerek başka bir plan içinde olduğunu belirten Gökçek, şunları söyledi;

'IMF'NİN TÜRKİYE'YE GELEBİLMESİ İÇİN HAZIRLIK İÇİNDELER'

Bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Ama bu işi yaparken, sanki IMF'ye karşıymış gibi gözükerek, sanki IMF'nin buraya gelmesinin ülkeye zarar vereceğini düşüncesinin altında, tam tersine IMF'nin Türkiye'ye gelebilmesi için bir hazırlık içerisindeler. 

'BİR OPERASYON YAPILMAK İSTENİYOR'

Burada dikkatinizi çeken bir konu daha olması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesine bir röportaj verdi. Röportajında dediki 'biz erken seçim istemiyoruz'. Ancak bir parantez açtı, 'Türkiye'de erken seçim olabilmesi için, ekonomik bir sıkıntının doğması durumunda da görev almaya hazırız' dedi. Şimdi hemen bunun arkasından da bakıyoruz IMF'yle bir görüşme gerçekleşiyor. Sanki Türkiye için başka ajandası olan insanlar var. Başka bir operasyon daha yapılmak isteniyor. 


FAİK ÖZTRAK'A ZOR SORULAR

Hükümet yıkılsın da nasıl yıkılırsa yıkılsın anlayışının ben her şeyi yapacağını düşünüyorum. Buradan soru soruyorum IMF yetkilileriyle ne görüştü? Ne görüştünüz içerde? Kendisine soruyorum. Geleceğin Türkiye'sini ipotek altına alabilmek adına, onlara bir söz verdiniz mi, vermediniz mi? Ben burdan bunları soruyorum. Türkiye'yi IMF belasından kurtaran bir hükümetten sonra bunlarla oturup konuşmanın kimse bana mantıklı bir açıklamasını yapmıyor.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Erken SeçimKemal KılıçdaroğluFerda YıldırımOsman GökçekSürmanşet


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