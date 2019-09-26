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Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı

Mısır’ın farklı şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yönetimine karşı sokaklara çıktıkları iddiasıyla yaklaşık bin 900 kişi gözaltına alındı.

Dünya / 26 Eylül 2019 Perşembe 10:58
Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı

Mısır'da önümüzdeki cuma günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla bin 900 kişi gözaltına alındı. Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve ülkenin diğer illerindeki bazı vatandaşlarının evlerine baskınlar düzenledi.

Güvenlik güçleri, baskınlar sırasında geçtiğimiz Cuma ve önümüzdeki Cuma Sisi'ye karşı yapılacak protestolara karıştıkları iddiasıyla aralarında akademisyen, öğretmen, siyasetçi ve esnafın olduğu bin 900 kişi gözaltına aldı.

Mısırlı Muhammed Ali'den sokağa çıkma çağrısı
İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi görevi bırakmadığı takdirde önümüzdeki cuma günü Mısır'da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden 'Yeter Sisi' etiketi altında toplanan Mısırlılar, “Meydanlara tekrar döneceğiz” mesajı vermişti. Kaynak : İHA

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