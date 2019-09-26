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İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

Güncel / 26 Eylül 2019 Perşembe 14:41
İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.'

İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

Depremİstanbul Valiliği


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