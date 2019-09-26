İstanbul'daki toplanma alanları nerede?

Megakent İstanbul, bugün şiddetli bir depremle sallandı.



AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 13.59'da meydana gelen deprem 5.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikteydi.



ACİL TOPLANMA ALANLARI



Bu deprem sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de acil toplanma alanları. E-devlet üzerinden; il, ilçe, mahalle ve sokak bilgisi girilerek oturduğunuz veya çalıştığınız yere en yakın toplanma alanını öğrenebilirsiniz.



TOPLANMA ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ