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İstanbul'daki toplanma alanları nerede?

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi.

Güncel / 26 Eylül 2019 Perşembe 20:11
İstanbul'daki toplanma alanları nerede?

Megakent İstanbul, bugün şiddetli bir depremle sallandı.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 13.59'da meydana gelen deprem 5.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikteydi.

ACİL TOPLANMA ALANLARI

Bu deprem sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de acil toplanma alanları. E-devlet üzerinden; il, ilçe, mahalle ve sokak bilgisi girilerek oturduğunuz veya çalıştığınız yere en yakın toplanma alanını öğrenebilirsiniz.

TOPLANMA ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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