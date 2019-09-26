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Sıcak Haber : İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi!..

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Güncel / 26 Eylül 2019 Perşembe 14:00
İstanbul'da şiddetli deprem
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İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldığı bildirildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.



ARTÇI SARSINTILAR

Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Deprem sonrasında Silivri açıklarında saat 14.08'de 4 ve 14.27'de 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklamada, 'Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır' denildi. 

ÖNCESİNDE DE SARSINTILAR OLDU

Aynı bölgede önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

DepremMarmara Denizi


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