İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da yaşanan 5,8'lik deprem sonrası yetkililer teyakkuza geçti. Depreme ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD koordinasyon binasında bir araya geldi.



PEKİ OKULLAR YARIN TATİL Mİ?



İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yarın itibarıyla yarın okullarımızı tatil etmemiz gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacaktır” dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , yarın okulların tatil edilmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanılmadığını ve bu sebepten okulların yarın eğitime devam edeceğini açıkladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir' açılamasında bulundu.