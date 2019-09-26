USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,20 - 6,21

Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddialara sert tepki gösterdi.

Güncel / 26 Eylül 2019 Perşembe 16:22
Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 5,9 gelen depremden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çökme iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Boğaz Köprüsü'nde herhangi bir hasarın olmadığı açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KÖPRÜ İDDİALARINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili de bir açıklama yaptı ve Boğaz Köprüsü'ndeki hasar iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte o sözler:

Baktım az önce köprülerin halatları kopmuş diye fotoğraf paylaşanlar var. Böyle densizler de var.

Yüreğimizi yakacak bir haber şuana kadar haber almadık. 8 hafif şekilde yaralı vatandaşımız var. Valiliğimizin tespitlerine göre de yaralı vatandaşlarımıza da müdahale yapılmış durumda. Bazı binalarda hafif hasarlar var. Binalarda hasar tespit çalışmalarım sürüyor. İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması AFAD: Üç köprüde de sorun yok AFAD: Üç köprüde de sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

Geçmiş OlsunMarmara Deniziİstanbul Emniyet MüdürlüğüBoğaz KöprüsüRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı